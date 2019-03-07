"Роскосмос" предложил разработать ракетоплан с ядерным двигателем

Предприятия ракетно-космической отрасли при разработке перспективной техники должны ориентироваться на создание принципиально новых систем, включая ракетопланы с ядерной двигательной установкой. Об этом говорится в предложении "Роскосмоса", составленном по итогам совещания по перспективам создания многоразовой ракетно-космической техники, о котором сообщило "РИА Новости".

"Подобные системы могут в будущем изменить рынок космических средств выведения и создать новые рыночные ниши", — отмечается в документе.

Опыт в создании подобных установок в стране имеется. Так, в период с 1970 по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. Кроме того, на Семипалатинском полигоне был разработан и испытывался ядерный ракетный двигатель.

1 марта стало известно, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.

Программа еще до конца не согласована с профильными ведомствами и министерствами. Ее заказчиком является Российская академия наук, а генеральным исполнителем — "Роскосмос".