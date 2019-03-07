СМИ: JAXA и Toyota разработают луноход

Официально об этом будет объявлено 12 марта

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Toyota будут совместно разрабатывать луноход для исследования поверхности спутника Земли. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено 12 марта. Более подробной информации к настоящему времени не приводится.