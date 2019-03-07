СМИ: JAXA и Toyota разработают луноход
Логотип японского космического агентства JAXA.
Официально об этом будет объявлено 12 марта
ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Toyota будут совместно разрабатывать луноход для исследования поверхности спутника Земли. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что официально об этом будет объявлено 12 марта. Более подробной информации к настоящему времени не приводится.
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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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