Закупка Кувейтом танков Т-90МС в России отложена, но не отменена

Как сообщило 5 марта 2019 года китайское информационное агенство "Синьхуа", начальник управления вооружения и техники армии Кувейта Анвар Аль Мазиди заявил, что закупка Кувейтом российских танков Т-90МС не была отменена, а только отложена.

Опытный образец танка Т-90МС во время испытаний в Кувейте, 2014 год (с) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Анвар Аль Мазиди заявил это это время приема, организованного российским посольством в Кувейте по случаю Дня защитника Отечества. Высокопоставленный офицер кувейтской армии приветствовал сотрудничество между кувейтскими и российскими вооруженными силами в различных областях.

Кувейт должен был подписать контракт на закупку танков T-90MС/MСK, и контракт был отложен, а не расторгнут, сказал кувейтский офицер.

Он также назвал отношения между Кувейтом и Россией "историческими", высоко оценивая визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Кувейт. "Такой визит еще больше укрепит двусторонние связи между Кувейтом и Россией", - добавил Анвар Аль Мазиди.

Со стороны bmpd напомним, что в годовом отчете АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" за 2016 год в числе приоритетных направлений военно-технического сотрудничества в 2017 году значилось "завершение предконтрактной работы с заказчиком "414" [Кувейт] на поставку 146 танков Т-90МС/МСК".

Кувейт должен был таким образом стать стартовым заказчиком танков данной модификации. Опытный образец танка Т-90МС проходил испытания в Кувейте в 2014 году.

Согласно неофициальным сведениям, заключение контракта в конечном счете было отложено Кувейтом под давлением США и стало наиболее серьезным известным результатом американского санкционного давления на военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами после принятия в августе 2017 года американского закона Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA, "О противодействии противникам Америки посредством санкций").