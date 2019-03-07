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07.03.2019
Интерфакс-АВН

США не планируют вооруженное вторжение в Венесуэлу - спецпредставитель

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ВС Венесуэлы
ВС Венесуэлы.
Источник изображения: twitter.com

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены оказывать давление на власти Венесуэлы дипломатическим и экономическим путем, не планируют силовой вариант урегулирования кризиса, заявил спецпредставитель Вашингтона по Венесуэле Элиот Абрамс.

США рассчитывают использовать "политическое, экономическое и финансовое давление" на венесуэльский режим, чтобы "обеспечить мирный демократический переход власти", заявил дипломат журналистам на брифинге в госдепартаменте.

В ответ на просьбу пояснить, что имели в виду президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пен, когда заявляли, что "все меры остаются на повестке дня", Э.Абрамс сказал: "Никто не говорит о военных шагах Америки кроме самого режима и русских".

В то же время он не исключил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против компаний и лиц третьих стран, связанных с властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы такие меры, как вторичные санкции, еще не принимали. Безусловно, это возможно. Все будет зависеть от дальнейшего поведения режима", - отметил Э.Абрамс.

Он выразил сомнение, что Н.Мадуро сможет в будущем принять участие в строительстве "демократической Венесуэлы".

"Если бы он хотел построить демократическую Венесуэлу, то у него уже была возможность сделать это, но он не сделал. Чрезвычайно сложно представитель, каким образом он будет играть положительную роль в демократических выборах".

При этом дипломат добавил, однако, что определить дальнейшее будущее Н.Мадуро должны будут сами венесуэльцы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Персоны
Трамп Дональд
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