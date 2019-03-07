Войти
07.03.2019
ТАСС

Источник: в Нижегородской области построят первый в России частный космодром

243
0
0
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Регион уже подписал соответствующее соглашение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 марта. /ТАСС/. Строительство первого в России частного космодрома планируется в Нижегородской области. Предварительное соглашение о взаимодействии по этому вопросу уже подписано администрацией субъекта федерации и компанией "КосмоКурс", сообщил в среду ТАСС источник, близкий к региональным властям.

"Нижегородская область подписала предварительное соглашение, которое подразумевает взаимодействие в рамках создания космодрома. Для этих целей в регионе рассматривается несколько площадок", - сказал он.

Теперь проекту предстоит пройти процедуру согласования региона и конкретной площадки с Роскосмосом и рядом российских ведомств.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее СМИ генеральный директор российской компании "КосмоКурс", которая разрабатывает корабль для частных суборбитальных полетов, Павел Пушкин сообщил ТАСС о планах построить космодром в Центральной России. По его словам, активные переговоры по данному вопросу велись с несколькими регионами.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
24.07.2017
Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленность
05.04.2017
Многоразовый космос: российские наработки и китайские амбиции
07.09.2015
Тайны космического бытия
26.12.2014
Россия поднимет в ООН вопрос о дискриминации ГЛОНАСС в США
19.09.2011
Вниз и вверх
15.04.2008
А.Перминов: ГЛОНАСС заработает в глобальном масштабе в 2010 г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 07.03 00:42
  • 20
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
  • 06.03 19:50
  • 1
Танк Т-90 сделали мишенью на полигоне в Китае
  • 06.03 19:41
  • 204
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России