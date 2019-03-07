Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Новый израильский MRAP - "Пантер"

В октябре 2018 гг. появились фотографии неизвестной бронемашины, по-видимому нового MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) на базе Oshkosh Corporation LMTV (Light Medium Tactical Vehicle). В ноябре 2018 г. на сайте israeldefense было опубликовано, что речь идёт о машине, находящейся в разработке Технологического управления СВ ("hа-Хатива hа-Технологит бэ-Зроа hа-Йабаша"). И вот, 03.03.19 было опубликовано, что разработка новой машины завершена, её название - "Пантер" ("Пантера").

Машина будет использоваться АОИ для обеспечения безопасности в мирное время (т.н. БАТАШ - "Битахон Шутеф"), т.е. для перевозки бойцов в Иудее и Самарии (ЙОШ), на границах с Ливаном и Сектором Газа. "Пантер" придёт на смену машин "Зеев" и "Сафарон", планируется закупка примерно 100 таких машин в ближайшие годы. "Зеев" создан на базе Ford F-550 компаниями "Рафаэль" и "Кармор" в 2004 г., поступил на вооружение в 2006 г., АОИ закупила примерно 150 таких машин. "Сафарон" - бронированный грузовик International 7000, поступил на вооружение примерно в 2002 г. На сегодняшний день оба типа машин порядком изношены.

В эти дни второй прототип "Пантер" проходит завершающие испытания на полигоне АОИ к западу от Ришон ле-Цион (т.н. НАСА). В ближайшие месяцы в Тель hа-Шомер, на заводе по производству БТТ (часть МАША-7000), будут выпущены 5 первых серийных образцов. Начало их оперативного использования ожидается через год, по-видимому вначале в наиболее угрожаемые районы на границе с Газой и в ЙОШ.

"Пантер" будет иметь единую конфигурацию с возможностью быстрого переоборудования в тот или иной вариант: основной для перевозки бойцов, мобильный КП, медико-эвакуационный (2-6 носилочных раненных). Это позволит сократить парк использующихся "Пантер" на 25% по сравнению с "Зеев" и "Сафарон". То, что машина базируется на базе грузовика LMTV (из семейства FMTV), сотни которых закупаются АОИ для замены "Рио", позволит стандартизировать обслуживание и снабжение запчастями, что удешевит эксплуатацию этих машин. К тому же, расчётный срок службы "Пантер" - 14 лет, в два раза больше, чем у "Зеев" (последний закупался АОИ двумя партиями, "Зеев" и "Зеев-2", вторая партия пришла на смену изношенной первой). Стоимость "Пантер" - около 1 млн шекелей, но большая часть этой суммы - стоимость базы (т.е. грузовика LMTV), а она идёт в счёт военной помощи США.

Бронирование кузова "Пантеры" включает съёмные элементы, что позволяет эксплуатировать машину в двух комплектациях - облегчённой (дополнительная броня снята) и боевой, с максимальной защитой. Переоборудование осуществляется в течение считанных минут. Эксплуатация в облегчённой комплектации позволяет снизить износ машины и экономить топливо. Бронирование обеспечивает круговую защиту при обстреле из автоматической оружия калибра 7.62 мм и вплоть до крупнокалиберного пулемёта (12.7-мм).

Боевое отделение имеет пуленепробиваемые стёкла большой площади, обеспечивающие хороший обзор. Все стёкла защищены решётками для защиты от камней. Имеются бойницы для личного оружия с увеличенными углами обстрела. Машина герметизирована с целью недопущения проникновения внутрь горящего топлива (например при закидывании на корпус бутылок с зажигательной смесью). Имеются 5 выходов. На крыше кабины возможна установка пулемёта.

Большое внимание уделено эргономике: боевое отделение просторно, кресла мягкие и ортопедические, минимизируют нагрузку на позвоночник при передвижении по пересеченной местности, а высота сидений обеспечивает удобство для ног (нет необходимости подгибать ноги в коленях). Всего кресел 12 (3 в кабине и 9 в десантном отделении) + 2 дополнительных складных (т.н. Jump sit), таким образом в "Пантер" могут размещаться до 14 человек (включая экипаж). Система климат-контроля поддерживает заданную температуру внутри БТР в любых погодных условиях. Внешняя и внутренняя покраска машины улучшает термоизоляцию. Имеются 4 розетки (USB и машинных зажигалок) для подзарядки мобильных устройств. Освещение боевого отделения - LED, синего цвета. Сама платформа LMTV имеет хорошую амортизацию, на ней меньше чувствуются прыжки при езде по пересечённой местности, по сравнению с "Зеев" или скажем "Абир".

Кабина экипажа имеет прямое сообщение с отделением десанта, дополнительно имеется система внутренней связи, видеокамеры внутреннего и внешнего обзора (командир машины может видеть на дисплее любое направление от машины, а также то, что происходит в десантном отделении). Имеется система связи и навигационное оборудование.

Масса "Пантер" - не менее 10 тонн. Скорость по пересечённой местности - 90 км/ч, из соображение безопасности планируется ограничить её 55-60 км/ч. Для управления "Пантер" (также как и для "Зеев" сейчас) будет необходимо иметь права С-1 (т.е. грузовик до 12 тонн) и пройти курс оперативного вождения ("Курс Неhига Мивцаит").

Ссылки:[ol]

[*]Съёмная защита, телекамеры по периметру и удобные кресла: новая "Пантер" АОИ, ynet, 03.03.19.

[*]ЦАХАЛ меняет "Волка" на "Пантеру": так выглядит новая бронемашина израильской армии, vesty, 03.03.19.

[*]Волк по-израильски. БТР Ze'ev, ЖЖ strangernn.

[*]"Пантер" на ЖЖ "Пещера злобного Буквоеда".

[*]Израильский бронетранспортер Golan, topwar.ru.

[*]Обсуждение на Фреш.