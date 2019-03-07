Поле битвы - Арктика: США заявили о сдерживании России

Пентагон заявил о готовности сдерживать Россию в Арктике

Глава Европейского командования Пентагона генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в сенате пообещал, что США будут сдерживать Россию в Арктике. Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков попенял Вашингтону на то, что он пытается объявить зоной своих интересов "всю планету". В начале года Россия провела испытания системы противоракетной обороны "Тор-М2ДТ", адаптированной под работу в условиях Арктики.

США намерены реализовывать планы по сдерживанию России в Арктике - об этом заявил глава Европейского командования Пентагона генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в сенате.

"Теперь Северный морской путь бывает открыт чаще, и есть ресурсная и коммерческая заинтересованность в нем ... Это создает конкуренцию. Россия, поскольку Севморпуть проходит ближе всего к ее границам, повысила (оборонный потенциал) и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы. Они стали периодически перемещать туда различные оборонные системы, чтобы увеличить контроль над регионом", - указал военный.

Это, по его словам, привело к изменению тактической работы вооруженных сил США в Арктике, передает РИА "Новости".

Двумя неделями ранее стало известно, что американцы не намерены допускать господства России и Китая в Арктике - об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго.

Как сообщал The Washington Examiner, адмирал заявил, что русские "считают Арктику своей собственностью", хотя это - международная территория, передает НСН.

"Это ничьи воды. К ним должны иметь свободный доступ все страны Арктического совета, а мы являемся его членом", - отметил Фогго.

Адмирал США добавил, что трения в Арктике могут возникнуть между Китаем и Россией из-за Северного морского пути.

По словам Фогго, американские суда слишком большие для вод Северного Ледовитого океана, а вот у КНР есть "множество кораблей, рвущихся в Арктику".

Россия же считает Севморпуть "исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике". По словам госсекретаря Майкла Помпео, если Америка не вмешается, то "вакуум" в Арктике будет заполнен русскими и китайцами.

"Мы считаем, что это представляет риск для свободолюбивых стран - таких, как Исландия и Америка", - добавил глава Госдепа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал, что США пытаются объявить зоной своих интересов "всю планету".

"В Вашингтоне стремятся зафиксировать за собой негласное правило - сдерживать Россию по всем возможным направлениям, в том числе вторгаясь в зону ее традиционного влияния", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в последнее время увеличивается интерес к освоению арктической территории, и США видят в этом угрозу для своих геополитических интересов.

При этом в начале нынешнего года Россия начала испытания новой системы противоракетной обороны "Тор-М2ДТ", которая была адаптирована под работу в климатических условиях Арктики, писало немецкое издание Focus.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" разработан на основе стандартной системы ПВО малой дальности "Тор-М2". Как отмечало издание, комплекс обладает высокой мобильностью, что позволяет системе срабатывать даже на ходу.

В ноябре 2018 года на российское вооружение было принято 12 таких ЗРК. Они должны будут защищать военные базы в арктическом регионе. Кроме того, в Арктике находятся ценные ресурсы, писали авторы. Борьба за них, по мнению многих наблюдателей, в ближайшие десятилетия усилится.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что

Россия примет меры в связи с планами Норвегии по оборудованию в Северной Атлантике - в городе Тромсе - порта для приема атомных подводных лодок.

"Норвегия продолжает эскалацию напряженности в Арктике. Подобная деятельность не будет оставаться без реакции, Российская Федерация предпримет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, как об этом неоднократно говорилось", - приводит ФАН слова официального представителя МИД РФ.

Так, вскоре стало известно, что Минобороны России планирует развернуть две эскадрильи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота в Мурманской области. Как отмечалось, с 2019 года истребители будут совершать патрулирование в Арктике. При этом Минобороны России также планирует рассмотреть вопрос о создании на базе этих подразделений нового авиационного полка.

Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли. По его словам, США намерены проверить работу военных судов в условиях Арктики. Он также добавил, что Вашингтон хочет обеспечить свободу судоходства в регионе. Спенсер подчеркнул, что объединенному командованию НАТО необходимо усилить требования к операциям в Арктике.

"Может быть, что-то показательное, для морального самоуспокоения и не более того", - прокомментировал эту инициативу зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, поход корабля США не будет иметь практического результата. Он также добавил, что для достижения результатов в Арктике необходимо иметь в регионе военные базы.

Рафаэль Фахрутдинов