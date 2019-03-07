Холодная волна: иностранцам создали правила прохода Севморпути

Военным кораблям и судам придется уведомить Россию о своих планах за 45 суток

Россия берет под защиту Северный морской путь. Правительство разработало правила прохода по нему иностранных военных кораблей (документ имеется в распоряжении "Известий"). Представители США не раз заявляли, что также заинтересованы в СМП и Россия "не имеет права диктовать там свои условия". Однако с принятием новых правил ситуация изменится.

Военным кораблям и судам теперь придется уведомить Россию о своих планах за 45 суток и обязательно брать на борт российских лоцманов. В проходе может быть и отказано, а в случае несанкционированного движения по СМП, как считают эксперты, Россия сможет применять чрезвычайные меры вплоть до ареста или уничтожение судна.

Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане Источник изображения: Фото: ТАСС/Федосеев Лев

Правила были разработаны из-за "активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств". Они направлены на сохранение контроля над экологией и торговым судоходством.

Буквально в среду командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти заявил во время слушаний в сенате, что "Соединенные Штаты готовы сдерживать Россию в Арктике", так как имеют в СМП "ресурсную и коммерческую заинтересованность".

Интересный север

Особый интерес к русскому Северу США и другие страны НАТО проявляют давно и не ограничиваются словами. В прошлом году по Севморпути без предупреждения прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона". Командир корабля тогда заявил, что целью похода было "развитие наших знаний о регионе".

Корабли с крылатыми ракетами на борту, проходящие по Севморпути, несут серьезную угрозы России, так как держат под прицелом фактически все военные и политические центры страны.

В сложившейся международной обстановке контроль над СМП России просто необходим, заявил "Известиям" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению президента Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николая Злобина, новые правила прохода СМП являются продолжением последовательной политики.

- Россия давно встречает недовольство со стороны США, Канады и целого ряда европейских стран, даже Китай претендует на доступ к Северу, - пояснил эксперт.

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, прописать правила прохода СМП для иностранных военных кораблей "нужно было еще вчера".

– НАТО и США вполне могут попытаться создать очередной очаг напряженности у наших границ. И проход французского военного корабля это доказывает, – отметил эксперт. – Корабли будут заходить, проводить определенное время и уходить. Потребуется следить за ними и брать на сопровождение.

Такие правила

Согласно новым правилам, иностранное государство должно будет отправить уведомление о походе своих плавсредств по северному пути за 45 суток до его начала.

В документе требуется указать название военных кораблей и судов, цель, маршрут и сроки плавания. А также перечислить основные параметры – водоизмещение, длину, ширину, осадку и характеристики энергетической установки. Наконец, сообщить воинское звание и фамилию капитана судна.

Также появится требование брать на борт российских лоцманов. В случае осложнения ледовой обстановки, именно российские ледоколы должны будут обеспечить иностранным судам проводку.

Корабли должны выполнять требования защиты морской среды от загрязнения. В случае возникновения аварийной ситуации или ухудшения ледовой обстановки, командиры должны послать в ближайший российский порт или военно-морскую базу сообщение о происходящем.

– Если российская сторона придет к выводу, что судно старое, имеет неприспособленную для ледовых морей обшивку или неподготовленный экипаж, его проход может быть запрещен, – рассказал "Известиям" вице-президент Российской ассоциации морского права, профессор Камиль Бекяшев.

Атомный ледокол "Вайгач" на пути западного сектора Арктики — от Мурманска на Кольском полуострове до города Дудинка на полуострове Таймыр Источник изображения: Фото: ТАСС/Федосеев Лев

Если корабль или судно последует по Севморпути без разрешения, российская сторона может применить принудительные меры по его остановке, вплоть до чрезвычайных – арест или уничтожение судна-нарушителя, считает профессор.

- Международное морское и национальное законодательства позволяет это сделать, так как судно угрожает мореходству, экологии и человеческим жизням, - пояснил Камиль Бекяшев.

В мутной воде

Представители США не раз заявляли в пику России, что Севморпуть должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. Последний раз об этом в 2018 году официально заявлял командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт.

Действительно, СМП проходит не только в пределах территориальных вод России, тем не менее, наша страна имеет законное право регулировать судоходство по всему пути, отметил Камиль Бекяшев.

– Это исторически сложившаяся единая транспортная коммуникация, которая считается нашим национальным достоянием, – говорит Камиль Бякишев. – Так записано в законе "О внутренних морских водах и территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации". Выходит маршрут за пределы территориальных вод или нет – значения не имеет. В Конвенции ООН по морскому праву 1982 года есть статья 234, в которой говорится, что в морских районах, покрытых льдами, прибрежные страны могут устанавливать более жесткие нормы прохода судов, чтобы избежать предотвращения загрязнения окружающей среды.

США оспаривают права прибрежной страны устанавливать правила провода кораблей в северных широтах не только у России. Они не признают и право Канады распоряжаться арктическими маршрутами.

Претензии США в отношении Севморпути уходят корнями во времена Холодной войны — еще в 1964 году Вашингтон и Москва обменялись нотами протеста из-за попытки американских судов несанкционировано проследовать вдоль побережья СССР.

Большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога" и ледокол "Илья Муромец" (слева направо) во время похода в Арктические моря Источник изображения: Фото: ТАСС/Федюнин Сергей

Правила прохода военных кораблей нужны, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

– США свойственно самостоятельное толкование законов, – рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков. – Так, 11 февраля 1992 года лодка SSN-689 "Батон-Руж" в уже российских водах столкнулась с лодкой Б-276 "Кострома". А с точки зрения США, в момент столкновения "Батон Руж" была в международных водах. То, что она при этом еще вела разведдеятельность, осталось за кадром.

США пытаются нагнетать напряжение вокруг Севморпути в том числе и по экономическим причинам, отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он отметил, что Севморпуть короче и рентабельнее других маршрутов доставки грузов между Азией и Европой.

Потенциально, по некоторым оценкам, по северному пути могут перевозиться до половины евроазиатских грузов. Речь идет о торговом обороте в сотни миллиардов долларов. США как крупной торговой державе не выгодно развитие российского маршрута.

Николай Злобин считает, что усиление контроля России за северными путями может вызвать ответную реакцию также со стороны Норвегии и Канады.

Но если США увеличат свое военное присутствие на Севере, это будет противоречить сразу нескольким международным договорам - о демилитаризации Арктики и вооружениях в Европе, говорит Николай Злобин.

И хотя этот договор ни Россия, ни страны Запада не ратифицировали, до сих пор он в основных чертах соблюдался.

Алексей Козаченко, Богдан Степовой, Эльнар Байназаров