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07.03.2019
Известия.ru

Пентагон объяснил смену планов в Арктике противостоянием России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Министерство обороны США вынужденно меняет оперативные планы в Арктике, чтобы обеспечить сдерживание растущему влиянию России и Китая в регионе, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти.

Во вторник, 5 марта, на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса США он пояснил, что Северный морской путь остается открытым дольше, чем ранее. "И следствием этого является то, что увеличивается заинтересованность в нем с коммерческой точки зрения и с точки зрения ресурсов", — цитирует его ТАСС.

Скапаротти уточнил, что Китай старается проникнуть на Крайний Север, а Россия вновь открыла аэродромы в регионе, разместила там радиолокационные системы и стала перемещать системы вооружений.

"Это создает конкуренцию", — подчеркнул американский генерал. Пентагон в результате обновил свои планы: поменял дислокацию сил, чтобы обеспечить сдерживание.

Ранее в ходе тех же слушаний Скапаротти отметил, что растущий потенциал России угрожает нейтрализовать военное преимущество США.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
Арктика
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