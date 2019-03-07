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07.03.2019
Lenta.ru

Раскрыта уязвимость "Посейдона"

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Источник изображения: Изображение: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перемещающийся со скоростью около ста узлов (более 185 километров в час) российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" может быть обнаружен американской субмариной в режиме шумопеленгования на "достаточно большом расстоянии", пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков.

"Однако это по энергетике. Океан может как резко увеличить дальность обнаружения шумящей цели, так и сократить. Торпеда, идущая на большой глубине, может оказаться прикрытой глубоководным слоем скачка, который работает как экран, отражающий звуковые колебания. И тогда дальность обнаружения торпеды упадет до нескольких километров, сколь бы сильно она ни шумела", — продолжает заместитель президента РАРАН.

По его мнению, скорее всего "Посейдон" практически не производит инфразвуковых колебаний, а создаваемые беспилотником ультразвуковые шумы затухают, распространившись всего на несколько километров.

В комментариях к публикации капитан 3-го ранга запаса Максим Климов заметил, что перемещение "Посейдона" на глубине в один километр создает "идеальные условия его обнаружения ввиду нахождения вблизи оси глубинного (гидростатического) ПЗК (подводный звуковой канал — прим. "Ленты.ру")", а также усомнился в отсутствие инфразвукового спектра у подводного беспилотника.

Слой скачка отличается резким изменением в вертикальном направлении температуры, солености, плотности и скорости звука по сравнению с соседними горизонтальными слоями морской воды. Данное явление обеспечивает существование ПЗК, который практически не покидают распространяющиеся внутри него звуковые волны, поскольку их распространение происходит в сторону среды с меньшей скоростью звука (оси ПЗК). Глубина оси ПЗК обычно растет с уменьшением географической широты местности, в частности, составляет 200-500 метров в умеренных широтах и 1000-2000 метров — в тропических.

В феврале Сивков заявил, что принятие на вооружение позиционной системы подводного наблюдения "Гармония" позволит "существенно снизить потребное количество кораблей и самолетов" в составе ВМФ России.

Ранее в том же месяце Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона".

Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

Также в феврале стало известно, что заводские ходовые испытания "Посейдона", предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В декабре 2018 года Климов заявил, что ВМФ России во внедрении современных концепций использования гидроакустических средств критически отстает от западных сил.

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Страны
Россия
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Продукция
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Климов
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