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06.03.2019
Lenta.ru

Microsoft признал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

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Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские компании оказались лидерами по внедрению искусственного интеллекта. К такому выводу пришли эксперты из Microsoft в исследовании "Бизнес-лидеры в эпоху ИИ", опубликованном на сайте корпорации.

Утверждается, что 30 процентов российских руководителей активно внедряют ИИ. В среднем по миру этот показатель равен 22,3 процента, а в частности, во Франции — всего 10 процентов.

По данным Microsoft, приоритетами использования ИИ топ-менеджеры из России назвали постановку правильных целей, разработку бизнес-идей и определение новых возможностей рынка (32, 26 и 25 процентов соответственно). Еще 23 процента респондентов доверили искусственному интеллекту принятие решений.

В опросе приняли участие 800 менеджеров высшего звена из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Великобритании, США (выборка — 100 респондентов на страну). Рассматривались крупные компании со штатом более 250 человек. Исследование проводилось в период с 18 по 27 января 2019 года.

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