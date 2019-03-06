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06.03.2019
Известия.ru

В Совфеде оценили идею США усилить потенциал войск в Европе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти о том, что европейское командование ВС США нуждается в усилении для сдерживания России, прокомментировали в Совете Федерации.

Первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия никому не угрожает. О позиции РФ неоднократно говорил глава государства Владимир Путин, напомнил он.

"Хочу отметить, что вся эта истерия, которая нагнетается командованием НАТО о якобы имеющейся российской угрозе, имеет известную цель — выбить побольше денег в бюджет прежде всего из американцев, потому что основными плательщиками являются именно они", — цитирует 5 марта сенатора RT. Идею увеличения сил в Европе сенатор назвал "плохой тенденцией". Чем сильнее будет концентрация военных сил, тем больше вырастет шанс возникновения конфликта.

"Горячим головам на Западе следует задуматься", — заключил Джабаров.

Ранее во вторник американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что растущий потенциал России угрожает нейтрализовать военное преимущество США. 28 февраля глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что договор СНВ-3 о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений с Москвой необходимо продлить, так как Вашингтон неспособен противостоять российским ракетам.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
СНВ-3
Ядерный щит
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