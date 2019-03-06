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06.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Белоруссия оказалась среди лидеров по поставкам на Украину взрывчатки

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Источник изображения: Marco Ugarte/AP/ТАСС

В 2018 году Белоруссия экспортировала на Украину по сравнению с 2017 годом на 19% больше пороха и взрывчатых веществ.

Общая сумма поставок составила 1 млн 989 тыс. долларов, передает "Радио Свобода".

В больших объемах Украина закупала аналогичную продукцию лишь у Германии (на 2 млн 66 тыс. долларов) и США (3 млн 239 тыс. долларов). Поставки взрывчатых веществ и пороха на Украину из этих стран увеличились на 60% и 127,5%, соответственно.

Четвертое и пятое место по поставкам заняли Чехия с увеличением на 45%, до 1 млн 150 тыс. долларов, и Польша с понижением на 5%, до 787 тыс. долларов. По данным Государственной службы статистики Украины, страна продолжала закупать данную продукцию и у России, хотя объемы поставок и снизились на 15%, до 1 млн 56 тыс. долларов.


Анастасия Норина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Чехия
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