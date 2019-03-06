Выбить деньги у США: Москва раскрыла цель НАТО

В Совфеде ответили на идею США усилить войска в Европе

Москва указала, что намерение НАТО увеличить численность американских военных в Европе, действующих на постоянной основе, вызвано корыстным мотивом - выбить побольше денег в бюджет альянса из американцев. Ранее главком силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что Россия продолжает развивать свой технический потенциал и является стратегическим конкурентом блока.

Намерение НАТО увеличить численность американских военных в Европе, действующих на постоянной основе, не отвечает реалиям, поскольку Россия не угрожает альянсу, указали в Москве.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на корыстную подоплеку заявления главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти о том, что европейское командование Пентагона нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.

"Россия никому не угрожает. Об этом неоднократно говорил наш президент, в том числе и во время своего последнего послания Федеральному собранию. Хочу отметить, что

вся эта истерия, которая нагнетается командованием НАТО о якобы имеющейся российской угрозе, имеет известную цель - выбить побольше денег в бюджет прежде всего из американцев, потому что основными плательщиками являются именно они. Что касается увеличения войск и сил, я думаю, что это плохая тенденция. Чем сильнее будет концентрация, тем выше вероятность возникновения прямого конфликта", - указал сенатор.

По его словам, если безопасность России будет под угрозой, то Москва применит "все имеющиеся силы для достойного ответа", передает RT.

"Горячим головам на Западе следует задуматься. Лучше пускай они развивают торговые и экономические отношения, чем занимаются концентрацией оружия и войск. Это путь в никуда", - заключил парламентарий.

В искомом заявлении Скапаротти отметил, что Россия продолжает развивать свой технический потенциал и является стратегическим конкурентом НАТО. Командующий ОВС назвал РФ главной угрозой безопасности в евроатлантической зоне.

По словам Скапаротти, США все еще сохраняют глобальное военное превосходство над Россией. При этом он выразил обеспокоенность растущей конкурентоспособностью российского вооружения, передает ФАН.

"Развивающийся потенциал России угрожает размыть нашу конкурентное военное преимущество, бросить вызов нашей способности действовать во всех сферах, не сталкиваясь с сопротивлением, а также ослабить наши возможности сдерживать российскую агрессию", - выразил уверенность американский военный.

В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Скапаротти также рекомендовал Североатлантическому альянсу увеличить численность военных США в Европе, действующих на постоянной основе.

"Американские ВВС в настоящее время на ротационной основе предоставляют мне самолеты пятого поколения, бомбардировщики и так далее, которые нам необходимы для развертывания в целях сдерживания, а также для обеспечения своей боевой готовности", - добавил он.

Днем ранее на встрече стран "Бухарестской девятки" подписали заявление, в котором, в частности, было одобрено консолидированное военное присутствие США и Канады в Европе, особенно на восточном фланге НАТО. Страны поддержали "применение стратегических, целенаправленных и последовательных подходов НАТО к югу".

Документ был подписан на мероприятии с участием президентов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, а также генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

В конце прошлого месяца генсек НАТО призвал к контролю над новыми технологиями, которые могут быть использованы в военной сфере, из-за риска гонки вооружений.

"Вызов заключается еще и в том, чтобы попытаться выработать механизмы во избежание гонки вооружений из-за новых технологий", - сказал руководитель Альянса.

По его мнению, в настоящее время необходимо "выработать системы, соглашения, режимы, которые контролировали бы эти новые технологии, чтобы попытаться ограничить и сократить потенциал гонки вооружений".

"Пока ответов на это нет. Но надо обсуждать, смотреть, потому что это совершенно другой мир, в котором такие технологии будут использоваться в рамках новых систем вооружений", - добавил Столтенберг.

В середине февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что Москва будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, нацеленных на Европу, в ответ на размещение в регионе американских ракет и систем противоракетной обороны.

Руководство НАТО возмутилось таким заявлением российского лидера.

"Как дал понять генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, любой ответ должен быть коллективным и взвешенным, а у НАТО нет намерения размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Российские обвинения против системы противоракетной обороны НАТО - это явная попытка отвлечь внимания от нарушения ДРСМД", - подчеркнули в военном блоке.

При этом в заявлении подчеркивалось, что объекты системы противоракетной обороны Aegis в Румынии и Польше не нарушают Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности, передает НСН.

"Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля", - завила в ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель МИДа добавила, что западные страны "теперь вдруг "поняли", что российское оружие существует "в объективе", и начали "догадываться", о чем предупреждали российские власти. Захарова также пошутила, что в НАТО якобы могли думать, что российская сторона "будет делать селфи" с альянсом после расширения объединения и выхода США из ПРО.

Рафаэль Фахрутдинов