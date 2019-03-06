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06.03.2019
Российская газета

Отряд кораблей ВМФ России вошел в Ла-Манш

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Отряд кораблей Северного флота по главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вошел в пролив Ла-Манш.

- Перед выходом из Северного моря была проведена тренировка и определен порядок следования в походном ордере через узости, - сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.

Отряд вышел из Североморска 26 февраля и направляется в Средиземное море. Для "Алмирала Горшкова" это первый дальний поход и первый опыт в качестве флагмана. Кроме него, в корабельную группу входят судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

В первые дни похода моряки отработали противодиверсионную оборону и отражение атаки с воздуха. На текущий момент отряд прошел 1600 морских миль.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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