Войти
06.03.2019
Интерфакс-АВН

Источник сообщает о планах захода фрегата "Адмирал Горшков" в Средиземное море

534
0
0
Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 в Финском заливе, 15 декабря 2014г.
Источник изображения: forumairbase.ru

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Горшков", один из самых современных кораблей ВМФ России, как ожидается, в скором времени войдет в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Ожидается, что поход корабля продлится несколько месяцев. Предполагается выполнение задач и в Средиземном море", - сказал он.

Фрегат оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Ранее во вторник в пресс-службе Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Кама" приступил к проходу пролива Ла-Манш.

Это первый дальний поход "Адмирала Горшкова".

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщали, отряд в ближайшие месяцы будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана.

"Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Планируется, что помимо выполнения поставленных задач в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств", - сообщал Северный флот.

"Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний.

Российские военные заявляли, что "Адмирал Горшков" - первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на судостроительных верфях России после распада СССР.

"Адмирал Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что уменьшает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты этой серии ("Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков") должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

Фрегаты имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.

Эти фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
СПКБ
Проекты
22350
23120 Эльбрус
Калибр КР
СФ
Похожие новости
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
19.07.2018
Фрегат "Адмирал Горшков" примут в состав ВМФ 28 июля
19.07.2018
Источник сообщил о скором вводе фрегата "Адмирал Горшков" в состав ВМФ
10.07.2018
Глава ОСК ждет решения военных о вводе в состав ВМФ фрегата "Адмирал Горшков"
13.03.2018
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 15:00
  • 1
Шойгу поблагодарил за службу женщин, работающих в Минобороны
  • 06.03 14:35
  • 3
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 06.03 14:21
  • 17
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 14:03
  • 2
Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35
  • 06.03 13:09
  • 2
В МВД рассказали, как орлы могут помочь в борьбе с дронами
  • 06.03 13:06
  • 3
На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2
  • 06.03 12:47
  • 1
Интервью управляющего директора АО "Казанский вертолетный завод" Юрия Пустовгарова
  • 06.03 12:33
  • 29
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.03 12:14
  • 20
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 12:13
  • 1784
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 11:27
  • 2
Россия в 2019-2021 году запустит почти 50 космических спутников
  • 06.03 11:26
  • 1
Россия разместит системы контроля космического мусора в Чили, ЮАР и Мексике в 2020 году
  • 06.03 10:39
  • 19
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 06.03 08:15
  • 1
Квантовая экономика
  • 06.03 07:58
  • 1
Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС