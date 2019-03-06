Источник сообщает о планах захода фрегата "Адмирал Горшков" в Средиземное море

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Горшков", один из самых современных кораблей ВМФ России, как ожидается, в скором времени войдет в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Ожидается, что поход корабля продлится несколько месяцев. Предполагается выполнение задач и в Средиземном море", - сказал он.

Фрегат оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Ранее во вторник в пресс-службе Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Кама" приступил к проходу пролива Ла-Манш.

Это первый дальний поход "Адмирала Горшкова".

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщали, отряд в ближайшие месяцы будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана.

"Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Планируется, что помимо выполнения поставленных задач в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств", - сообщал Северный флот.

"Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний.

Российские военные заявляли, что "Адмирал Горшков" - первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на судостроительных верфях России после распада СССР.

"Адмирал Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что уменьшает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты этой серии ("Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков") должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

Фрегаты имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.

Эти фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.