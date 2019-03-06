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06.03.2019
Известия.ru

Американский генерал увидел в России угрозу военному преимуществу США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Ron Sachs

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти отметил, что растущий потенциал России угрожает нейтрализовать военное преимущество США. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 5 марта, на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса, передает ТАСС.

"Развивающийся потенциал России угрожает размыть нашу конкурентное военное преимущество, бросить вызов нашей способности действовать во всех сферах, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением", — отметил Скапаротти.

28 февраля глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что договор СНВ-3 о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений с Москвой необходимо продлить, так как Вашингтон неспособен противостоять российским ракетам.

Наиболее опасны для Соединенных Штатов новейшие российские разработки — крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также подводный аппарат "Посейдон", считает он. Ни одна из этих систем не подпадает под действие договора о контроле над вооружениями, заключенного в 2010 году. Срок действия документа истекает в 2021 году. Хайтен указал на необходимость продления договора СНВ до 2026 года и его распространения на новые российские системы вооружений.

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