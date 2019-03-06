Пакистан заявил о перехвате индийской подлодки

Военно-морские силы Пакистана заявили о пресечении попытки индийской подлодки проникнуть во внутренние воды страны.

ВМС Пакистана опубликовали видео, на котором якобы зафиксирован момент перехвата индийской подводной лодки. В Исламабаде подчеркнули важность обнаружения субмарины, несмотря на большие инвестиции Индии в современные подводные технологии, передает RT.

"Этот великий подвиг является свидетельством превосходного мастерства пакистанского флота. Военно-морской флот продолжит защищать морскую границу Пакистана. Наши силы способны реагировать на любую агрессию", – заявили в ВМС Пакистана.

В предыдущий раз пакистанские ВМС пресекли попытку проникновения индийской подлодки во внутренние воды в 2016 году.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад". После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС.

Алина Назарова