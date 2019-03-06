Три подлодки пополнят состав ВМФ в 2019 году

В настоящее время ученые оборонной сферы ведут опытно-конструкторские работы, цель которых - создание новых более эффективных военных спутников. Об этом, выступая 5 марта на селекторном совещании в министерстве обороны, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, перед военными стоит задача - создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. Ход выполнения опытно-конструкторских работ военачальники обсудили на закрытой части совещания.

Ранее Сергей Шойгу говорил, что необходимость переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения диктует сирийский опыт ведения боевых действий с помощью высокоточного оружия. Ведь для эффективного применения высокоточного оружия необходима детальная разведывательная и картографическая информация. Получить такие данные, по словам министра, можно только с помощью современных спутников, способных производить съемку поверхности Земли с максимально высоким разрешением.

От спутников министр перешел к теме переоснащения ВМФ России. В текущем году, по его словам, Военно-морской флот пополнится двумя атомными и одной дизельной подводными лодками. В то же время в надводные силы поступят фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", большой десантный корабль "Петр Моргунов", малые ракетные корабли "Меркурий" и "Ингушетия". Кроме того, в состав ВМФ войдут новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", 5 боевых катеров, тральщик "Владимир Емельянов" и 20 судов обеспечения.

11 военных кораблей и судов в 2019 году пройдут процедуру заводского ремонта.

Министр также рассказал о готовности моряков к выполнению учебно-боевых задач. Готовы к боевым походам, в том числе в дальнюю морскую зону и Арктику, по его словам, более 94 процентов экипажей и тактических формирований.

При этом в подготовке войск, по словам главы военного ведомства, все шире используется опыт современных вооруженных конфликтов, а учебно-боевые задачи все чаще решаются нестандартным способом. "Особый же упор делается на обучение младших специалистов эксплуатации современного вооружения и военной техники", - указал Сергей Шойгу.

Надводные силы ВМФ пополнят фрегат, корвет, большой десантный корабль и 2 малых ракетных корабля

В тематической части военные обсудили еще ход опытно-конструкторских работ по модернизации существующего и созданию нового тяжелого военно-транспортного самолета, постройке перспективного самолета-заправщика, а также по разработке самолета Ил-112В. Кроме того, был рассмотрен вопрос подготовки к АрМИ-2019.

Министр рассказал про проведение в конце февраля в Красноярском крае интересного пилотного проекта - соревнования горных подразделений в зимних условиях "Саянский марш". Планируется, что такой вид состязания вскоре войдет в программу "армейской олимпиады". В этом году в отборочных соревнованиях будут задействованы более 51 тысячи человек, 20 тысяч экипажей, расчетов и взводов. Лучшие из них примут участие в международных конкурсах АрМИ-2019.

Продолжая спортивную тему, Шойгу указал на необходимость совершенствовать формы физической подготовки суворовцев и нахимовцев. "За каждым училищем будет закреплен наставник ЦСКА - из числа олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России", - рассказал он.

Иван Петров