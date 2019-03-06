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06.03.2019
Военное обозрение

США планируют разместить дополнительные вооружённые силы в Европе

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Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) нуждается в размещении в Европе дополнительных авиационных и морских сил для сдерживания России в рамках "Европейской оборонной инициативы". Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

На слушаниях в Сенате генерал объяснил рекомендации по увеличению численности американских вооруженных сил в Европе, размещенных на постоянной основе и на основе ротации, модернизацией и все более агрессивным присутствием России.

С учетом модернизирующегося и все более агрессивного военного присутствия России EUCOM рекомендует увеличить численность наших сил, чтобы усилить наши возможности сдерживания. Также ЕUCOM рекомендует дополнительные инвестиции для расширения европейской логистики и возможностей для быстрого развертывания сил США в Европе

- заявил Скапаротти.

По словам генерала растущий военный потенциал российской армии угрожает уже в скором времени нейтрализовать военные преимущества США.

Россия превращается в стратегического конкурента и остается главной угрозой стабильности

- подчеркнул командующий ОВС НАТО.

На сегодняшний день США сохраняют глобальное военное превосходство над Россией. Однако продолжающееся ее развитие угрожает военному преимуществу Соединенных Штатов, добавил генерал. С целью сдерживания России на европейском направлении необходимо значительно усилить авиационный и морской компоненты сил сдерживания, а также расширить архитектуру ПВО и ПРО в Европе.

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Страны
Россия
США
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NATO
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