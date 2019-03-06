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06.03.2019
Российская газета

Еще один важный союзник США захотел купить российские С-400

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Пока в Вашингтоне ломают голову, как расстроить планы Индии, Турции и Саудовской Аравии по закупке российских зенитных комплексов С-400 "Триумф" - в ход идут угрозы, шантаж и экономические санкции, - еще один важный союзник США на Ближнем Востоке, Катар рассматривает возможность приобретения С-400.

- Мы обсуждаем закупки различного российского оборудования - в том числе и систем С-400 "Триумф", - заявил министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник. О подписании контрактов речь пока не идет, но в начале 2019 года посол Катара в Москве Фахад бен Мохаммед Аль-Аттия заявил, что переговоры "находятся на продвинутой стадии".

- Мы внимательно следим за контактами Катара и России, но не можем воздействовать на ситуацию, - признался Breakingdefense представитель Госдепартамента США. В крошечном Катаре находится критически важная для Соединенных Штатов авиабаза Эль-Удейд, принимающая стратегические ,бомбардировщики B-1B Lancer и самолеты-заправщики KC-135R.

Появление поблизости российских зенитных комплексов большой дальности заставит американцев увести свои самолеты - иначе "Триумф" получит слишком много информации о них и воздушных операциях США и их союзников. Между тем Катар уже приобрел российское стрелковое оружие и противотанковые гранатометы.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Индия
Катар
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
KC-135
С-400 Триумф
Персоны
Лавров Сергей
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