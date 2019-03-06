В Индии открыли совместное предприятие по производству АК-203

В индийском городе Корва, округ Амети (штат Уттар-Прадеш), торжественно открыт завод совместного российско-индийского предприятия Indo-Russia Rifles Ltd. по производству в Индии российских автоматов Калашникова АК-203 под патрон 7,62 х 39 мм.

В церемонии открытия принимали участие премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны Нирмала Ситхараман. Это подчеркивало то значение, которое здесь придают началу производства знаменитых "калашей" на своей территории.

Известно, что военные Индии сделали ставку на калибр 7,62 мм, отказавшись от производства 5,56 мм автоматической винтовки INSAS собственной разработки. И, выбирая стрелковое оружие под такой калибр, сделали ставку на двухсотую серию АК.

Показательно, что во время открытия завода Нарендра Моди отметил, что "AK-203 - это последняя производная от знаменитых автоматов AK-47, которая поможет вооружить наши силы безопасности, а также даст Амети новую идентичность".

Надо пояснить, что округ Амети, где построен завод, считается вотчиной семьи Ганди и прежде всего ассоциируется с этим легендарным для Индии именем. Теперь округ будет ассоциироваться и с Калашниковым.

Автоматы 200-й серии, которые набирают популярность на мировом рынке вооружений, сохранили все преимущества традиционной схемы АК.

Это прежде всего надежность, долговечность и простота технического обслуживания. И, как видно, калибр 7,62 х 39 ценится по-прежнему высоко.

Сергей Птичкин