Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием

Компания Raytheon выиграла контракт Управления перспективный исследований Министерства обороны Соединенных Штатов DARPA стоимостью $63,3 млн, в рамках которого корпорация займется дальнейшим развитием программы тактического гиперзвукового оружия. Одной из главных задач, которые ВВС Соединенных Штатов и DARPA ставят перед подрядчиком, станет создание аванпроекта, одного из ключевых шагов в разработке любой новой технологии.

Источник изображения: Raytheon, U.S. Navy, U.S. Air Force

В описании технического задания "тактического оружия повышенной дальности" для достижения гиперзвуковых скоростей (скоростей, превышающих 5М) "ракета разгоняет полезную нагрузку до пика, после чего та отделяется и летит к месту назначения уже без разгонного блока".

Военные ведомства США считают, что гиперзвуковое оружие позволит им уменьшить время отклика на угрозы и вести огонь с дистанций более дальних и с эффективностью более высокой, чем дозволяют нынешние системы вооружения.

Этот контракт станет еще одним успешным кейсом в растущем пакете проектов нашей компании, связанных с гиперзвуковым оружием

- сказал д-р Томас Буссинг, вице-президент Raytheon Advanced Missile Systems.

Raytheon является одной из крупнейших компаний, работающих на рынке вооружений и кибербезопасности. В 2018 году ее выручка составила 27 миллиардов долларов США. В корпорации работают 67 тыс. сотрудников, ее продукция поставляется более чем в 80 стран.

Компания стала одним из главных подрядчиков вооруженных сил Соединенных Штатов, озаботившихся разработкой гиперзвукового оружия в связи с отставанием в этой сфере от России и Китая. Америка последовательно наращивает финансовую поддержку программ развития перспективных технологий в этой сфере.

Например, компания Lockheed Martin в 2018-м году заключила две сделки на общую сумму 1,7 миллиарда долларов для создания подобных ракет для ВВС. А затем получила бонусный контракт в размере 846 миллионов долларов – для тех же целей.

Гиперзвуковое оружие обретает для нас все большую важность

- сказал сенатор Джек Рид, во время слушаний Комитета по вооруженным силам, проходивших при участии генерала ВВС Соединенных Штатов Джона Хайтена из Стратегического командования США.

Сенатор заявил, что американская защита была разработана для противодействия более старым технологиям.

По мере того, как наши противники переходят на новые крылатые ракеты и развивают гиперзвуковую технологию, это бросает вызов нашей способности обеспечить средства обнаружения этих угроз и методов их эффективного сдерживания

- отметил представитель Стратегического командования на том же слушании.