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06.03.2019
ТАСС

Израильский аппарат "Берешит" сделал фото Земли при помощи "селфи-камеры"

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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник изображения: © NASA

Снимок сделан с расстояния 37,6 тыс. километров

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 марта. /ТАСС/. Израильский аппарат "Берешит" передал в Центр управления полетом фотографию, сделанную бортовой "селфи-камерой". Об этом сообщила во вторник в Twitter израильская компания SpaceIL, отвечающая за осуществление научной миссии первого в истории израильского лунохода.


"На расстоянии 37,6 тыс. километров от Земли "Берешит" сделал фотографию Земли при помощи своей "селфи-камеры". На фото четко видна Австралия. Эта фотография была сделана во время медленного вращения космического аппарата, и впервые можно увидеть израильский флаг и фразу "Да здравствует народ Израиля!" на его борту", - говорится в публикации.

Израильский аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите) массой 585 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, получит приз в $20 млн. При этом станция должна перемещаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 метров.

В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $100 млн.

21 февраля американская компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. Его путешествие на Луну должно занять два месяца, и в случае успеха Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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