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06.03.2019
Известия.ru

Скончался создатель аппаратуры для советских и российских спутников

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Источник изображения: Фото: youtube.com/Российские космические системы

Советский и российский конструктор Арнольд Селиванов, занимавшийся созданием приборов для космических аппаратов, умер в возрасте 83 лет. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в холдинге "Российские космические системы" (РКС), передает "РИА Новости".

Селиванов пришел на работу в НИИ-885 в 1960 году. На предприятии, которое сменило несколько названий и впоследствии стало РКС, конструктор проработал до конца своей жизни. При его участии были созданы системы, с помощью которых удалось запечатлеть обратную сторону Луны, получить снимки поверхности Венеры и Марса, а также провести тепловую съемку поверхности Красной планеты.

29 марта 2018 года в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет умер академик Национальной академии наук Казахстана Виктор Дробжев. Ученый был основателем и первым директором казахстанского Института ионосферы, оставаясь на этом посту 28 лет (1983–2011).

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
РКC
Проекты
Луна
Марс
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