Французский авианосец никак не доплывет до Сирии
Авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" идёт из Тулона к берегам Сирии для участия в операциях международной "коалиции" против ИГ (запрещена в РФ), сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции France Bleu.
По её словам, ведущиеся сейчас в долине Евфрата бои неизбежно положат конец террористическому "халифату", который, по мнению Парли, находится в процессе "реконфигурации и мутации".
Отмечено, что после полуторагодичного ремонта и модернизации французский авианосец готов поддерживать военное присутствие Франции в Сирии.
Уточняется, что в Восточном Средиземноморье корабль будет оставаться четыре месяца, а затем пойдёт в Индийский океан.
В 2016 году правительство Франции уже отправляло авианосец "Шарль де Голль" участвовать в борьбе с террористами в Сирии, однако корабль по загадочным причинам очень быстро вернулся восвояси.
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