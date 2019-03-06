Французский авианосец никак не доплывет до Сирии

Авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" идёт из Тулона к берегам Сирии для участия в операциях международной "коалиции" против ИГ (запрещена в РФ), сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции France Bleu.

По её словам, ведущиеся сейчас в долине Евфрата бои неизбежно положат конец террористическому "халифату", который, по мнению Парли, находится в процессе "реконфигурации и мутации".

Отмечено, что после полуторагодичного ремонта и модернизации французский авианосец готов поддерживать военное присутствие Франции в Сирии.

Уточняется, что в Восточном Средиземноморье корабль будет оставаться четыре месяца, а затем пойдёт в Индийский океан.

В 2016 году правительство Франции уже отправляло авианосец "Шарль де Голль" участвовать в борьбе с террористами в Сирии, однако корабль по загадочным причинам очень быстро вернулся восвояси.