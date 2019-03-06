Антипровокация: зачем Крыму высокоскоростные катера

Высокоскоростные катера БК-16 заступили на дежурство в Крыму

На боевое дежурство в Керчи заступили два новых транспортно-десантных катера БК-16 Росгвардии, оснащенные новейшими навигационными и радиотехническими системами. Как объяснили в Госдуме, цель их пребывания там заключается в пресечении возможных провокационных действий со стороны Киева, о подготовке которых украинские политики все чаще говорят после ноябрьского инцидента в Керченском проливе.

Из Севастополя успешно совершили переход два новых транспортно-десантных катера БК-16 Росгвардии, после чего они заступили на дежурство в Керчи, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства. "Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий", - отметили там.

Торжественной церемонией передачи катеров морскому отряду войск национальной гвардии РФ руководил начальник управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев, добавили в пресс-службе.

Поставленные на дежурство катера БК-16 водоизмещением в 20 тонн рассчитаны на перевозку 24 человек. Они оснащены новейшими навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры на любых курсовых углах и при различных погодных условиях.

Как заявил ФАН заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин, Керченское направление необходимо усилить и оснастить соответствующим образом, в том числе и подразделениями Росгвардии.

"Это происходит в рамках штатной численности. Усиление носит плановый характер. Однако одна из целей усиления - пресечение возможных провокационных действий со стороны властей Украины или каких-то других государств. Это направление вызывает особое внимание со стороны руководства страны, в том числе силовых структур (министерства обороны, Росгвардии и так далее). Если понадобится, Керченское направление будет усилено дополнительными силами и средствами", - заверил депутат.

Об угрозах провокаций в Керченском проливе со стороны Киева в последнее время говорят все чаще.

В конце февраля об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, украинские корабли планируют совершить проход "этой сложной акватории" против правил и привлечь к этому корабли Североатлантического альянса.

"Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", - сообщил Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

Впрочем, украинские власти такого намерения и не скрывают. В начале февраля президент Украины Петр Порошенко предупредил, что украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив. Более того, по его словам, на их борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.

"Я не буду говорить, когда [корабли пройдут через пролив], так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко", - рассказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Корабли, заверил он, "точно пройдут", и украинская сторона "сто процентов будет требовать обеспечения свободного использования" Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания. "Мы будем отстаивать свободу мореплавания", - объявил украинский лидер.

До этого о возможности прохождения кораблей ВМСУ через Керченский пролив говорил советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков. Он предупреждал, что проход будет осуществляться в присутствии международных наблюдателей.

"Да, мы будем дальше это делать", - подчеркнул он, добавив, что украинские военные корабли имеют право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".

Аналогичное мнение в конце декабря прошлого года излагал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. На вопрос корреспондента "Би-би-си" о возможности повторения событий 25 ноября Турчинов ответил, что с этим "нельзя медлить".

"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - отметил секретарь СНБО. Он также уточнил, что Киев собирается пригласить на борт кораблей представителей ОБСЕ и других международных организаций для присутствия во время прохождения через пролив.

Подозрения на провокацию со стороны Киева начали появляться после того, как 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - по данным ФСБ, нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

В течение нескольких часов они, как отмечают российские спецслужбы, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинское судно было арестовано, как и все 24 моряка, находившихся на его борту. По факту нарушения госграницы России было возбуждено уголовное дело. Президент России назвал произошедшее в Черном море провокацией, подчеркнув, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

Лидия Мисник