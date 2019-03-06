У американских танкистов появится виртуальный помощник

В США планируют начать разработку виртуального помощника для экипажей танков и боевых машин. Программа получила название ATLAS (Advanced Targeting & Lethality Automated System - автоматизированная система прицеливания и повышения поражающей способности).

Как сообщает Breaking Defense, виртуальные помощники должны будут повысить эффективность действий танков и бронемашин. А создадут программу с использованием технологий машинного обучения.

По мнению инициаторов программы, в бою экипажи могут не замечать дополнительные цели, недостаточно быстро выполнять свои обязанности. Это объясняется в том числе и стрессом. Виртуальный помощник ATLAS снизит нагрузку на танкистов. Так, например, системе доверят обнаружение целей, определение степени исходящй от них угрозы и даже наведение орудия. Однако команду на применение огня сможет дать только командир.

Система будет обрабатывать не только собственные сведения, но и получать их с других танков. Как считают сами военные, это повысит точность обнаружения целей и скорость реакции танков в бою.

Светлана Цыганкова