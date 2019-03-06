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06.03.2019
Российская газета

У американских танкистов появится виртуальный помощник

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Источник изображения: Sgt. Aaron Ellerman/wikimedia.org

В США планируют начать разработку виртуального помощника для экипажей танков и боевых машин. Программа получила название ATLAS (Advanced Targeting & Lethality Automated System - автоматизированная система прицеливания и повышения поражающей способности).

Как сообщает Breaking Defense, виртуальные помощники должны будут повысить эффективность действий танков и бронемашин. А создадут программу с использованием технологий машинного обучения.

По мнению инициаторов программы, в бою экипажи могут не замечать дополнительные цели, недостаточно быстро выполнять свои обязанности. Это объясняется в том числе и стрессом. Виртуальный помощник ATLAS снизит нагрузку на танкистов. Так, например, системе доверят обнаружение целей, определение степени исходящй от них угрозы и даже наведение орудия. Однако команду на применение огня сможет дать только командир.

Система будет обрабатывать не только собственные сведения, но и получать их с других танков. Как считают сами военные, это повысит точность обнаружения целей и скорость реакции танков в бою.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
США
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