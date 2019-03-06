В Ливии прокомментировали материал Telegraph о "300 вагнеровцах" в Бенгази

В Ливии прокомментировали публикацию в британском издании Telegraph о якобы присутствии на ливийской территории (в Бенгази) "российских наёмников из ЧВК Вагнера". Напомним, что британское издание заявило о нахождении в Ливии 300 "вагнеровцев". Это число стало каким-то магическим для Запада. Ровно такое же число якобы "российских наёмников" они насчитали в Венесуэле, а перед этим – в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

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В Ливии публикацию прокомментировал официальный представитель национальной армии страны Ахмед аль-Мисмари. По его словам, было бы странно обращать внимание на такого рода публикации, так как они появляются не впервые. Аль-Мисмари отмечает, что западная пресса "потеряла всякий стыд, публикуя откровенно ложные данные".

Официальный представитель национальной армии Ливии отмечает, что Telegraph ссылается на неназванные источники по единственной причине – называть источники нельзя, так как все заинтересованные лица смогли бы легко проверить, что это очередная ложь. А потому и наличие источников - ложь.

Аль-Мисмари напоминает, что некоторое время назад то же британское издание вышло с материалом, в котором было объявлено о якобы создании базы ВМФ России в порту Бенгази. Он добавил, что в редакцию Telegraph было направлено приглашение посетить Бенгази и "найти" российскую военную базу.

Аль-Мисмари:

Никто из этой газеты не приехал, но зато они продолжили публиковать свои вымышленные сюжеты.

Напомним, что ранее на Украине признали, что от имени якобы "вагнеровцев" занимались привлечением соискателей в ряды структуры через фейковые страницы в соцсетях. На объявление откликнулись (внимание!) порядка 300 человек... В этой связи можно констатировать, что фейки британских СМИ о "российской ЧВК в Ливии" лежат в той же плоскости, что и деятельность Украины по набору в якобы российскую ЧВК.