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06.03.2019
РИА Новости

Американский военный самолет пролетел у российских границ

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Американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V
Американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Самолет ВВС США заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и переместился к Финскому заливу. В 16:00 мск, курсируя в небе над Эстонией, воздушное судно провело разведку западных границ Ленинградской и Псковской областей. Boeing несколько раз облетел указанный район.


Высота полета составила 9,4 километра над землей, скорость RC-135V — 534,3 километра в час.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Особенно заметна деятельность американских летательных аппаратов.

Как отметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, подобная практика является стандартной для США и будет сохраняться в будущем. Стратегический курс Пентагона определяет Москву как одного из главных противников, а потому с каждым годом американское военное ведомство выделяет на подобные полеты все больше средств, подчеркнул аналитик.

Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Финляндия
Эстония
Продукция
KC-135
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
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