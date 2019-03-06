В работе телескопа Hubble произошел очередной технический сбой

В NASA сообщили, что сбой в основной исследовательской фотокамере произошел во время обновления ПО

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. На космической обсерватории Hubble возникла новая техническая проблема - на этот раз у орбитального телескопа перестала должным образом функционировать одна из его фотокамер. Об этом сообщило интернет-издание Space.com со ссылкой на информацию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В основной исследовательской фотокамере (Advanced Camera for Surveys, ACS) обсерватории в конце февраля произошел сбой во время обновления программного обеспечения (ПО). "Полученное сообщение об ошибке показало, что ПО в фотокамеру было загружено некорректно", - приводит издание слова одного из инженеров НАСА. Он отметил, что в настоящее время в Управлении "работают над определением основной причины [ошибочной загрузки ПО]".

В NASA сообщили, что, невзирая на временно вышедшую из строя ACS, телескоп в состоянии продолжать исследования, используя другие свои приборы. Также на борту телескопа установлены широкоугольная фотокамера и два спектрографа.

По данным Space.com, с помощью ACS Hubble сделал самые "великолепные снимки Вселенной". Эта фотокамера была установлена на телескоп в марте 2002 года астронавтами NASA. Спустя пять лет электрическое замыкание вывело ее из строя. В 2009 году астронавты совершили еще один полет к телескопу и починили фотокамеру.

Судьба телескопа

Телескоп, несмотря на время от времени возникающие проблемы, способен продолжать исследования в течение по меньшей мере еще нескольких лет. "В настоящее время эксплуатационная надежность его подсистем и приборов на период по 2025 год включительно составляет свыше 80%", - заявил в январе этого года Томас Браун, руководитель проекта Hubble в Научном институте космических телескопов в Балтиморе (штат Мэриленд). 8 января на телескопе возникли неполадки с широкоугольной камерой (WFC). Как позже выяснили специалисты NASA, телеметрия передавала на Землю искаженные данные. После ее наладки работа WFC была возобновлена.

Руководитель проекта тогда сказал, что три других прибора телескопа, в том числе оптическая камера и ультрафиолетовый спектрограф, функционируют нормально и продолжают свою исследовательскую работу. "У нас запланирована обширная программа исследований на обозримое будущее", - заявил Браун.

Почти три десятка лет на орбите

Выведенный в апреле 1990 года в космос телескоп, который назвали в честь астронома Эдвина Хаббла (1889-1953), оснащен зеркалом диаметром 2,4 м. Hubble кружит на орбите высотой 565 км. Установленная на нем аппаратура позволяет осуществлять наблюдения в видимой части спектра, а также в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.

На Hubble за 28 лет работы неоднократно возникали технические проблемы. Так, в октябре прошлого года он был переведен в "спящий" режим из-за выхода из строя гироскопа - уже четвертого из шести.

Гироскопы обеспечивают стабилизацию и ориентацию обсерватории на орбите. В последний раз все шесть гороскопов на Hubble были заменены в мае 2009 года экипажем шаттла "Атлантис". До этого - в декабре 1999 года. По словам экспертов, для оптимальной работы Hubble необходимо, чтобы работали как минимум три гироскопа. Но телескоп может продолжать исследования и с двумя исправными гироскопами, и даже с одним.

Первоначально предполагалось, что Hubble будет функционировать до 2014 года.

Замена задерживается

NASA планировало еще в 2013 году направить на замену Hubble новейшую обсерваторию James Webb, но работы по ее созданию сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов телескопа, и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям с тем, чтобы вывести на орбиту в октябре 2018 года. Однако затем запуск трижды переносился: на март - июнь 2019 года, на май 2020 года и, наконец, на март 2021 года.

Как поясняют представители NASA, "некоторые проявившиеся во время испытаний проблемы вынуждают нас пересматривать сроки запуска".

На телескопе, названном в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, установлено зеркало диаметром 6,5 м. Предполагается, что James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет.