Американский THAAD "гостит" в Израиле

Израиль и США проводят совместные учения с применением системы ПВО THAAD. Вчера, 4 марта, портал haaretz.com сообщил о том, что в течение месяца две страны будут проводить учения по противовоздушной обороне.

"Изюминкой" учений станет развёртывание американской системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Оно будет проводиться впервые, хотя радиолокационная станция (РЛС) AN/TPY-2, используемая в THAAD, работает на территории Израиля с 2008 года.

Выгрузка пусковых установок системы THAAD в Израиле. Источник изображения: haaretz.com

"THAAD является самой передовой интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны в мире, и эти учения по готовности к развёртыванию демонстрируют гибкость американских войск и их способность быстро и непредсказуемо реагировать на любую угрозу в любом месте и в любое время", — заявила пресс-служба европейского командования ВС США.

Несмотря на то что США и Израиль называют учения плановыми, многие связывают появление THAAD в Израиле с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Так, израильская авиация неоднократно сообщала о поражении иранских целей на территории Сирии, на что в Иране отреагировали угрозой полномасштабного военного конфликта. Кроме того, ранее американские СМИ сообщали о том, что Минобороны США прорабатывает возможность "военного решения иранского вопроса".

THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Система разработана корпорацией Lockheed Martin в 90-е годы, а в 2006 году стартовало серийное производство ракетных комплексов. На сегодняшний день комплексы THAAD развёрнуты в США, ОАЭ и Южной Корее. Кроме того, планируется их постоянное размещение в Японии и Саудовской Аравии.