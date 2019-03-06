Войти
06.03.2019
WarSpot

Американский THAAD "гостит" в Израиле

549
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Израиль и США проводят совместные учения с применением системы ПВО THAAD. Вчера, 4 марта, портал haaretz.com сообщил о том, что в течение месяца две страны будут проводить учения по противовоздушной обороне.

"Изюминкой" учений станет развёртывание американской системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Оно будет проводиться впервые, хотя радиолокационная станция (РЛС) AN/TPY-2, используемая в THAAD, работает на территории Израиля с 2008 года.

Выгрузка пусковых установок системы THAAD в Израиле.

Источник изображения: haaretz.com

"THAAD является самой передовой интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны в мире, и эти учения по готовности к развёртыванию демонстрируют гибкость американских войск и их способность быстро и непредсказуемо реагировать на любую угрозу в любом месте и в любое время", — заявила пресс-служба европейского командования ВС США.

Несмотря на то что США и Израиль называют учения плановыми, многие связывают появление THAAD в Израиле с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Так, израильская авиация неоднократно сообщала о поражении иранских целей на территории Сирии, на что в Иране отреагировали угрозой полномасштабного военного конфликта. Кроме того, ранее американские СМИ сообщали о том, что Минобороны США прорабатывает возможность "военного решения иранского вопроса".

THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Система разработана корпорацией Lockheed Martin в 90-е годы, а в 2006 году стартовало серийное производство ракетных комплексов. На сегодняшний день комплексы THAAD развёрнуты в США, ОАЭ и Южной Корее. Кроме того, планируется их постоянное размещение в Японии и Саудовской Аравии.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
ОАЭ
Саудовская Аравия
Сирия
США
Япония
Продукция
AN/TPY-2
THAAD
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
30.08.2016
В воздухе витает Третья мировая…
03.08.2015
Противоракетные ловушки установят по всему свету
30.09.2013
Зачем США вооружают арабские страны Персидского залива?
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 15:00
  • 1
Шойгу поблагодарил за службу женщин, работающих в Минобороны
  • 06.03 14:35
  • 3
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 06.03 14:21
  • 17
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 14:03
  • 2
Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35
  • 06.03 13:09
  • 2
В МВД рассказали, как орлы могут помочь в борьбе с дронами
  • 06.03 13:06
  • 3
На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2
  • 06.03 12:47
  • 1
Интервью управляющего директора АО "Казанский вертолетный завод" Юрия Пустовгарова
  • 06.03 12:33
  • 29
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.03 12:14
  • 20
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 12:13
  • 1784
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 11:27
  • 2
Россия в 2019-2021 году запустит почти 50 космических спутников
  • 06.03 11:26
  • 1
Россия разместит системы контроля космического мусора в Чили, ЮАР и Мексике в 2020 году
  • 06.03 10:39
  • 19
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 06.03 08:15
  • 1
Квантовая экономика
  • 06.03 07:58
  • 1
Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС