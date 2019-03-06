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06.03.2019
Газета.ru

Новый закон: командиров армии спросят о политике

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Источник изображения: gazeta.ru

В Госдуму внесли законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих

Командирам армии могут предписать отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих. Соответствующие поправки к закону "О статусе военнослужащих" правительство внесло в Госдуму. Зачем государство воссоздает существовавшее раньше управление, разобралась "Газета.Ru".

Законопроект, внесенный правительством в Госдуму, подразумевает внесение изменений в пункт 2 статьи 27 "Должностные и специальные обязанности" закона "О статусе военнослужащих". В настоящее время редакция этого пункта предписывает, что командиры в мирное и военное время отвечают за "морально-психологическое состояние подчиненного личного состава". Как следует из предложенной кабмином новой редакции, в случае ее принятия, командирам будет предписано отвечать в том числе за "морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава".



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи".

Оно, отмечают в кабмине, является "результатом активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны, подготовки и применения войск (сил), боевых и иных действий, а также военно-профессиональных, политических, нравственных, правовых, эстетических, общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взглядов".

Морально-политическое состояние военнослужащих проявляется в их боевой активности, готовности к боевым действиям (выполнению поставленных задач), указывается в сопроводительных документах.

Законопроект подготовлен в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина. В июле 2018 года глава государства подписал указ о создании в Минобороны РФ Главного военно-политического управления.

"В главе 2 Устава внутренней службы Вооруженных сил СССР, где излагались общие обязанности командиров и других прямых начальников, была примерно такая же формулировка", - пояснил "Газете.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Статья 47 УВС ВС СССР в свое время звучала так: "Командир части, корабля (подразделения) является единоначальником и несет личную ответственность перед Коммунистической партией и Советским правительством за постоянную боевую и мобилизационную готовность вверенной ему части, корабля (подразделения). Он отвечает: за боевую и политическую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину и политико-моральное состояние личного состава; за состояние и сохранность вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов, горючего и иных материальных средств, за материальное, техническое, медицинское, торгово-бытовое и финансовое обеспечение части, корабля (подразделения)".

Запаренко считает, что практически во всем эти положения верны и сегодня, за исключением политической подготовки, коммунистической партии и советского правительства.

Теперь, правда, будет звучать не "политико-моральное состояние личного состава", а "морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава". По мнению генерала, в современных условиях это намного актуальнее.

Как ранее сказал заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов: "Главная цель создаваемых военно-политических органов заключается в формировании воина-государственника - надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества - государственности, духовности и патриотизма".

А морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава здесь является важнейшей составляющей, полагает замдиректора "центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Отсюда, по его мнению, и такое внимание правительства Российской Федерации к переработке закона "О статусе военнослужащих" именно под этим углом. Государство не может допустить отсутствие или ослабление контроля в этой сфере.


Отдел "Армия"

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