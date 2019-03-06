Ученые РАН разработают прибор подводного видения для нужд СК

Следственный комитет РФ рассекретил, какие интересные научные направления начинает разрабатывать вместе с учеными Российской академии наук.

- Эффективность раскрытия и расследования преступлений во многом зависит от использования следствием самых современных технико-криминалистических средств и возможностей экспертных исследований, позволяющих обнаруживать, изымать и исследовать следы преступлений, - рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ключевым направлением научного обеспечения работы СК представитель ведомства назвала поиск и внедрение новых образцов отечественной криминалистической техники, лабораторного оборудования и расходных материалов, а также импортозамещение тех из них, которые производятся за рубежом.

Вот по каким направлениям пойдет это сотрудничество. Первое - определение приоритетных и перспективных направлений фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в интересах СК России. Второе - подготовка предложений, касающихся прогнозирования научных достижений и выявления новых тенденций, направленных на развитие научно-технологического потенциала в области оперативного и качественного расследования преступлений и производства судебных экспертиз. Третье - разработка, тестирование, апробация и внедрение в работу следственных органов научной и научно-технической продукции.

Предполагается, что, кроме совместных научно-практических мероприятий, следователи и ученые создадут научно-технический совет. Туда войдут практики, ученые-криминалисты и академики РАН. Одной из форм сотрудничества станет своего рода "мозговой штурм" для решения конкретных задач и проблем.

Что даст объединение усилий науки и следственной практики? В СК говорят, что это позволит "совершенствовать криминалистический инструментарий, необходимый нашим следователям, следователям-криминалистам и экспертам в их работе".

Вот какие конкретные исследования планируется провести. Разработать приборы, реагенты и технологии для определения генетического и эпигенетического разнообразия человека и других организмов. Это позволит по ДНК неизвестного преступника составлять его портрет с конкретными поисковыми признаками. Полученный таким образом ДНК-профиль злоумышленника может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, его заболеваниях.

Планируется разработка экспериментального образца прибора подводного видения. Он нужен для поиска объектов в воде, исследование его возможностей и эффективности в различных условиях. Петренко говорит, что поиски утонувших - одна и самых сложных задач для криминалистов. Визуальное обнаружение затруднено, поскольку вода в большинстве мелких водоемов мутная. А существующие методы поиска дают результат только в частных случаях.

Ученые и следователи займутся разработкой методов поиска потерявшихся живых людей. Речь о поиске в различных ландшафтных, температурных и погодных условиях с использованием беспилотных летательных аппаратов и с помощью различного навесного оборудования. Актуальность такого исследования связана с тем, что в России до 1000 человек ежегодно погибают в лесу или другой безлюдной территории, не найдя помощи.

- Несмотря на то, что нами уже активно применяются беспилотные летательные аппараты, поиск людей в летнее время затруднен, объясняет Петренко. Необходима разработка опытного образца комплекса навесного оборудования для беспилотного ле6тательного аппарата, содержащего "активные средства расширенного спектра видения" и оценка его возможностей для поиска человека.

По мнению СКР, важна разработка опытного образца геофизического прибора для поиска, как здесь выражаются, "погребенных объектов криминального происхождения". По делам об убийствах часто нужно найти захоронения человеческих останков. Если неизвестно точное место захоронения, то поиски становятся трудной задачей. Сейчас для поиска таких объектов широко используются георадары. Но это оборудование часто не показывает ожидаемых результатов, говорят в СК.

Наталья Козлова