Сможет ли обновленный Challenger 2 LEP конкурировать с Т-14 "Армата"

В январе текущего года представители германской Rheinmetall впервые продемонстрировали модернизированный для Англии танк Challenger 2 LEP. Как тогда сообщалось, самым радикальным обновлением стала замена устаревшего нарезного орудия L30E4 мощной 120-мм гладкоствольной пушкой Rh120L55A1.

Some more images of the new Rheinmetall MBT turreted Challenger 2 LEP. Its now in the UK, keep your eyes peeled!

It's has been at RAF Brize Norton for the UK and Germany Defence ministerial meeting. pic.twitter.com/aTknrWPxfQ — Royal Wessex Yeomanry (@WessexYeomanry) 28 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

В настоящее время в Сети появились новые фотографии этой машины. Судя по ним, находящаяся в корме башни ниша, предназначенная для хранения новых унитарных снарядов, стала более просторной. Также на танк установили усовершенствованную систему управления огнем. Предполагается, что прежний 1200-сильный двигатель будет заменен на мотор в 1500 л.с., выпускаемый также в ФРГ.

Как ожидается, до уровня Challenger 2 LEP будут доведены около двух сотен машин первоначальной версии, остающиеся в строю. Как отмечали военные эксперты, обновленные английские танки будут достаточно серьезными противниками для находящихся сейчас на вооружении боевых машин. Однако по большинству характеристик они уступают танкам нового поколения Т-14, созданным на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Российская перспективная техника лучше защищена, на ней установлены комплексы активной защиты, которые могут нейтрализовать не только противотанковые ракеты и реактивные гранаты РПГ, но и бронебойные снаряды танковых орудий. Отечественные пушки, в свою очередь, кроме традиционных боеприпасов могут использовать управляемое вооружение. Т-14 более легок, соответственно, он значительно мобильнее. К тому же у "Арматы" имеется значительный модернизационный потенциал, а у Challenger 2 он практически полностью исчерпан.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев