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06.03.2019
Российская газета

Сможет ли обновленный Challenger 2 LEP конкурировать с Т-14 "Армата"

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Источник изображения: rg.ru

В январе текущего года представители германской Rheinmetall впервые продемонстрировали модернизированный для Англии танк Challenger 2 LEP. Как тогда сообщалось, самым радикальным обновлением стала замена устаревшего нарезного орудия L30E4 мощной 120-мм гладкоствольной пушкой Rh120L55A1.

В настоящее время в Сети появились новые фотографии этой машины. Судя по ним, находящаяся в корме башни ниша, предназначенная для хранения новых унитарных снарядов, стала более просторной. Также на танк установили усовершенствованную систему управления огнем. Предполагается, что прежний 1200-сильный двигатель будет заменен на мотор в 1500 л.с., выпускаемый также в ФРГ.

Как ожидается, до уровня Challenger 2 LEP будут доведены около двух сотен машин первоначальной версии, остающиеся в строю. Как отмечали военные эксперты, обновленные английские танки будут достаточно серьезными противниками для находящихся сейчас на вооружении боевых машин. Однако по большинству характеристик они уступают танкам нового поколения Т-14, созданным на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Российская перспективная техника лучше защищена, на ней установлены комплексы активной защиты, которые могут нейтрализовать не только противотанковые ракеты и реактивные гранаты РПГ, но и бронебойные снаряды танковых орудий. Отечественные пушки, в свою очередь, кроме традиционных боеприпасов могут использовать управляемое вооружение. Т-14 более легок, соответственно, он значительно мобильнее. К тому же у "Арматы" имеется значительный модернизационный потенциал, а у Challenger 2 он практически полностью исчерпан.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Продукция
Challenger 2
Армата
Компании
Rheinmetall
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