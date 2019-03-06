Как на Украине высотомеры для Ан-26 Казахстана стали "золотыми"

Журналисты украинского ресурса "Наши деньги" опубликовали очередную часть расследования, связанного с хищениями в оборонной сфере.

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По данным журналистов, летом 2016 года компания "Укрспецэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома") заключила соглашение с украинской фирмой "Ан Сервис" на поставку 6 высотомеров для ремонта двух самолетов Ан-26 для Казахстана.

Груз был доставлен из Москвы на Украину через Арабские Эмираты со значительной задержкой, что чуть не привело к срыву контракта с Казахстаном. Журналисты заявили, что такая ситуация сложилась из-за директора концерна "Укроборонпром" Павла Букина, занимавшего на тот момент пост главы "Укрспецэкспорт", который чуть не сорвал контракт за свою долю в 10 тыс. долларов.

Первоначальная стоимость высотомеров составляла 84 тыс. долларов, однако концерн заплатил за них 580 тысяч, переплатив таким образом в семь раз. Высотомеры, исходя из этого, уже назвали "золотыми".

По подсчетам журналистов, организаторы схемы получили 300 тыс. долларов, из которых 10 тысяч полагались Павлу Букину, а еще 30 тыс. долларов из аванса за контракт полагалось заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому.

В пресс-службе "Укроборонпрома" в свою очередь заявили, что информация журналистов имеет признаки манипуляции.

Информация, обнародованная программой "Наши деньги", имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики. Ведь авторы не привели в сюжете точку зрения концерна, которую им предоставили по их запросу

- сказано в сообщении пресс-службы.

Также в "Укроборонпроме" отметили, что ни на одном из авиационных предприятий, к которым обращался концерн, не было необходимых приборов, изготовленных не позднее 2015 года, а единственной компанией, согласившейся доставить высотомеры, была ООО "Ан Сервис".

Кроме того, было заявлено, что утверждения журналистов насчет стоимости приборов являются некорректными, так как они они не имеют полного понимания формирования таможенной стоимости, а об оптимальной цене закупки свидетельствует тот факт, что высотомеры были приобретены заказчиком не у производителя, а у украинской стороны.

Ранее журналисты Украины опубликовали первые две части расследования о хищениях в оборонной сфере, согласно которым фигуранты схемы посредством "фирм-прокладок" скупали старые детали к военной технике в России, контрабандой ввозили на Украину и перепродавали заводам "Укроборонпрома" по завышенной в несколько раз цене.