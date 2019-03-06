Бундесвер объявил тендер на закупку тяжёлых вертолётов

Министерство обороны Германии официально объявило о намерении проведения закупки новых тяжёлых вертолётов. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, немецкое военное ведомство запустило тендер на поставку тяжелых винтокрылых машин в рамках программы Schwerer Transporthubschrauber (STH).

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Как сообщает пресс-служба Минобороны Германии, в рамках программы STH планируется приобрести в интересах Бундесвера от 44 до 60 вертолётов с максимальным взлётным весом более 20 т. Новые тяжелые вертолеты должны заменить в немецкой армии парк уже устаревающих машин Sikorsky CH-53 Sea Stallion. На 2016 год в составе Бундесвера числилось 84 CH-53 различных модификаций в различной степени боеготовности.

Согласно условиям тендера, объявленного Минобороны Германии, под требования Бундесвера подходят только два вертолета, используемых в странах блока НАТО: CH-53K King Stallion и CH-47 Chinook. Таким образом, за немецкий заказ будут вести борьбу Boeing с СН-47 Chinook и Sikorsky с CH-53K (входит в состав корпорации Lockheed Martin).

По условиям объявленного тендера окончание подачи заявок ожидается 27 мая этого года, после чего специальная комиссия рассмотрит предложенные варианты и определит победителя, контракт с которым планируется подписать в 2021 году. Поставка вертолетов должна произойти в период с 2023 по 2031 год. Стоимость контракта оценивается в 6,4 млрд. долларов.