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06.03.2019
Военное обозрение

Новый самолет-мишень США может имитировать крылатые ракеты

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Новый дозвуковой самолет-мишень BQM-177A ВМС США (USN) достиг начальной оперативной готовности.

Источник изображения: kratos-msi.com

Разработанный компанией, чтобы изначально дополнить, а в итоге и заменить используемые сейчас воздушные мишени BQM-74E, BQM-177А, он способен имитировать дозвуковые крылатые ракеты. Фирма-производитель утверждает, что новый самолет-мишень обладает повышенной маневренность (до 9g), способностью совершать полет на малых высотах (даже на высоте 3-х метров), а также имеет более высокие скорость (0,95 Маха) и дальность.

Заказчиком BQM-177А выступает флот. Конструкция самолета-мишени базируется на другом продукте "Кратоса", BQM-167A, который на данный момент ожидает поставки в ВВС США в рамках целевой программы этого ведомства. Хотя аппараты частично и схожи, этот самолет-мишень получил новый фюзеляж-высокоплан (с высоко расположенным крылом) и интегрированным реактивным двигателем Safran Microturbo TR-60-5+ для снижения трансзвукового сопротивления.

BQM-177A может также нести самую разнообразную нагрузку, как на внешних пилонах, так и во внутреннем отсеке. Среди прочего это могут быть системы постановки помех, усиления и ослабление возможностей РЛ-обнаружения и сопровождения воздушной мишени, система идентификация "свой-чужой", симуляторы источника угрозы, генераторы дыма и системы подсчета очков.

Kratos начал поставки BQM-177A в варианте мелкосерийной сборки в июне 2018 года. Стоимость контракта составила 37,1 млн. долларов за 45 мишеней. Срок окончания работ - март 2020 года.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Kratos Defense
Safran
Проекты
2020-й год
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