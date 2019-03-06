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06.03.2019
Интерфакс-АВН

Российский фрегат "Адмирал Макаров" вернулся в Севастополь из Средиземного моря

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Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров"
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами "Калибр" прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев. "Во вторник фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море. Торжественная церемония, посвящённая возвращению корабля из дальнего похода, прошла в Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева", - сказал А.Рулев. Командир фрегата капитан второго ранга Григорий Бреев доложил командующему флотом об успешном выполнении поставленных задач в дальней морской зоне. Экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября 2018 года. В соответствии с плановой ротацией сил флота экипаж фрегата "Адмирал Макаров" сменил экипаж фрегата "Адмирал Эссен", прошедший накануне черноморские проливы в направлении Средиземного моря. "Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и учёного вице-адмирала Степана Макарова. Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31). 1ми бп kt

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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