ВВС Аргентины получили первые новые самолеты IA-63 "Пампа-3"

ЦАМТО, 5 марта. ВВС Аргентины приняли на вооружение первые два учебно-тренировочных самолета / легких штурмовика IA-63 "Пампа-3" аргентинской компании Fabrica Argentina de Aviones SA (FAdeA).

По информации Jane's Defence Weekly, самолеты были переданы 15 февраля во время церемонии, проведенной на авиабазе Тандил, где размещается 6-я истребительная группа 6-й авиационной бригады ВВС Аргентины. На вооружении 1-й истребительной эскадрильи данного формирования в настоящее время находятся самолеты версии "Пампа-2".

УТС с номерами A-700 и A-701 были переданы ВВС Аргентины первыми. Еще один самолет (A-702) должен быть доставлен в ближайшее время, что позволит завершить выполнение начального контракта. Как ранее заявил президент Аргентины Маурисио Макри, в течение 2019 года планируется заказать еще три самолета.

Как сообщал ЦАМТО, 23 февраля 2018 года правительство Аргентины одобрило контракт на поставку ВВС страны первых трех учебно-тренировочных самолетов усовершенствованной подготовки IA-63 "Пампа-3" производства компании FAdeA. Стоимость контракта составляет 30,3 млн. долл. При подписании соглашения компания получила предоплату в размере половины стоимости. В дополнение к самолетам FAdeA поставит программное обеспечение для наземной станции планирования операций, две мобильные станции планирования операций и резервное оборудование. В коммюнике министерства было отмечено, что соглашение является первым заключенным с FAdeA за десятилетие контрактом на поставку новых самолетов.

"Пампа-3" отличается от версии "Пампа-2" полностью цифровой "стеклянной" кабиной. В планы МО Аргентины, помимо поставки 12 самолетов "Пампа-3" новой постройки, входит модернизация к новой версии 18 состоящих на вооружении "Пампа-2".

ВВС предполагают поставить 12 новых самолетов в состав 6-й авиационной бригады, включая 6 "Пампа-3" в 2019 году. Это расширит возможности по поражению наземных целей, особенно с учетом намерения до конца года снять с вооружения устаревшие IA-58 "Пукара".