Польская военная авиация несет потери

На востоке Польши во время технического облета 4 марта потерпел катстрофу истребитель Миг-29 с 23-й авиабазы тактической авиации польских ВВС, расположенной близ города Минск-Мазовецкий.

Летчику удалось катапультироваться, он не получил серьезных травм, самолет упал в лесополосу, никто на земле не пострадал.

Причину ЧП установит комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации.

До окончания разбирательства полеты истребителей Миг-29 в Польше приостановлены, сообщили местные СМИ. До катастрофы в составе польских ВВС насчитывалось, по данным из открытых источников, 26 самолетов МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.