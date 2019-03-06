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06.03.2019
Военно-промышленный курьер

Польская военная авиация несет потери

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Источник изображения: vpk-news.ru

На востоке Польши во время технического облета 4 марта потерпел катстрофу истребитель Миг-29 с 23-й авиабазы тактической авиации польских ВВС, расположенной близ города Минск-Мазовецкий.

Летчику удалось катапультироваться, он не получил серьезных травм, самолет упал в лесополосу, никто на земле не пострадал.

Причину ЧП установит комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации.

До окончания разбирательства полеты истребителей Миг-29 в Польше приостановлены, сообщили местные СМИ. До катастрофы в составе польских ВВС насчитывалось, по данным из открытых источников, 26 самолетов МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
МиГ-29
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