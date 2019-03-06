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06.03.2019
Военно-промышленный курьер

Осло не хочет расставаться с несчастливым кораблем

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС Норвегии планируют вернуть в строй фрегат Helge Ingstad, затонувший близ побережья страны 8 ноября прошлого года после столкновения с танкером Sola TS. С корабля, получившего серьезные повреждения, пришлось эвакуировать экипаж. Восемь человек пострадали.

В марте Helge Ingstad поднят со дна (операция обошлась в более чем 58 млн. долларов). С корабля выгрузили весь боезапас, демонтировали половину важных компонентов бортового оборудования. Перед тем, как окончательно определить дальнейшую судьбу фрегата, из его трюмов необходимо выкачать все топливо. Однако, как сообщило агентство NRK со ссылкой на Министерство обороны Норвегии, уже заказаны новые стальные пластины для ремонта Helge Ingstad.

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Страны
Норвегия
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