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06.03.2019
WarSpot

JS Shiranui: новый японский эсминец

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Японский флот вооружился кораблём типа Asahi. Вчера, 4 марта, портал navaltoday.com сообщил о том, что на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки состоялась торжественная церемония ввода в состав ВМС Японии нового эсминца JS Shiranui.

Корабль JS Shiranui является вторым и заключительным эсминцем типа Asahi. Ранее эти корабли разрабатывались в рамках проекта 25DD, созданного на базе 19DD (тип Akizuki), в рамках которого с 2009 по 2012 год были построены четыре эсминца. В свою очередь, проект 19DD берёт начало от американских эсминцев Arleigh Burke, поэтому новые японские корабли унаследовали внешний вид "американцев".

Эсминец JS Shiranui.

Источник изображения: navaltoday.com

JS Shiranui является ракетным эсминцем, но его основная специализация — противолодочные операции. Корабль имеет 151 м в длину, его водоизмещение составляет 5100 т (полное водоизмещение будет достигать 7000 т). Основным оружием эсминца станут противовоздушные и противокорабельные ракеты, а также торпеды.

Эсминцы проекта 25DD вскоре получат "собратьев" типа Maya, строящихся на базе проекта 27DDG. Новые корабли будут специализироваться на противовоздушной обороне и дополнят противолодочные эсминцы проекта 25DD.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
DD25
Компании
MHI
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