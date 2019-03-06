Глава палаты депутатов Италии назвал отказ от ДРСМД шагом назад
Глава палаты депутатов Италии Роберто Фико, который находится с рабочим визитом в Москве, выступил в Госдуме и встретился с главой нижней палаты Вячеславом Володиным.
В своем выступлении итальянский парламентарий заявил, что отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности - это шаг назад. Сам документ он считает основой для мирового порядка и безопасности.
- И моя страна, и ЕС должны сделать свой вклад, чтобы общие проблемы достижения мира были всегда в поле нашего зрения. Отказ от ДРСМД - это не тот путь, по которому мы должны идти, - сказал Фико.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД - вплоть до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по договору или до прекращения его действия.
Итальянский спикер также высказался на тему антироссийских санкций. По его словам, Европа должна сотрудничать с Россией, а санкции этому мешают.
"Италия надеется на вклад России в разрешение кризисов, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул также он, выделив ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки.
Фико заверил, что парламент Италии выступает за прекращение ущемления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая ранее лишила РФ основных полномочий.
- Участие России в работе этой организации - основополагающие условия для решения проблем, которыми занимается Совет Европы, в противном случае мы будем отрицать вообще сам принцип межпарламентского диалога, - подчеркнул он.
До выступления Фико на пленарном заседании состоялось его встреча со спикером ГД. Как подчеркнул Вячеслав Володин, парламентарии России и Италии должны открыто говорить на тему санкций, ситуации в ПАСЕ и гармонизации законодательства в Европе.
По его словам, эффективный межпарламентский диалог Москвы с Римом поможет развитию деловых отношений и росту товарооборота между Россией и Италией.
Об аспектах отношений парламентарии двух стран смогут подробнее поговорить в ходе 16-заседания Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии.
Татьяна Замахина
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