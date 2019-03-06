В Крыму нашли способы борьбы с украинским пиратством

Крымские власти и пограничная служба ФСБ России выработали эффективные способы противодействия украинским провокациям в водах Азовского моря. Это позволит обезопасить экипажи рыболовецких судов от новых пиратских вылазок соседнего государства. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Сделаем все, чтоб больше ни один наш рыбак не попался в такую ловушку, - сказал Аксенов журналистам. - С пограничной службой проработаны конкретные меры, чтобы воспрепятствовать таким рейдерам и пиратам, которые занимаются этим в Азовском море.

Вместе с тем Аксенов рассказал о намерении не только морально, но и материально поддержать керченский рыбколхоз имени Первого Мая, чье судно "Норд" с десятью членами экипажа было захвачено 25 марта 2018 года в Азовском море. Поскольку украденное Украиной судно было единственным у рыбколхоза, и сейчас его рыбаки находятся в вынужденном отпуске, власти решили купить для предприятия новый корабль.

- Вчера встретились с представителем предприятия и вернувшимся домой капитаном "Норда" Владимиром Горбенко, - рассказал Аксенов. - Мы договорились, что 13 марта в Керчи еще раз встретимся с экипажем. И уже есть понимание, где судно взять. Есть ряд предложений, которые заранее не хочу озвучивать. Но вопрос будет решен. Экипаж поддержим, никого на произвол судьбы не бросим.

На Украине тем временем после нескольких попыток продать судно "Норд" на торгах власти отказались от этой идеи и теперь хотят передать его морским учебным заведениям страны для эксплуатации в научных и учебных целях.

Илья Изотов (Симферополь)