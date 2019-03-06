В Пакистане объяснили, почему не нанесли удар по субмарине ВМС Индии

Пакистанские СМИ со ссылкой на военное командование сообщают о том, что военно-морские силы страны обнаружили подводную лодку ВМС Индии, которая намеревалась войти в территориальные воды Пакистана. Отмечается, что пакистанские военные "вполне могли уничтожить субмарину индийских ВМС", и добавляется, почему удар не был нанесён.

Источник изображения: Википедия

Из заявления:

Субмарину не стали атаковать ударными вооружениями, так как Пакистан в отличие от соседа привык действовать в рамках мирной политики и решать сопутствующие вопросы политико-дипломатическим путём.

В Индии заявления, от имени пакистанского командования опубликованные в СМИ соседнего государства, не комментируют. В самом Пакистане не сообщается, о какой именно подводной лодке ВМС Индии идёт речь.

Нужно отметить, что на сегодняшний день в составе индийского флота 14 подводных лодок, большинство из которых – ДЭПЛ.

Подводный флот Пакистана несколько скромнее – максимум 8 субмарин, включая ПЛ "Хашмат" (проект "Агоста" 70), которая в составе флота уже 40 лет.

При этом в составе ВМС Пакистана четыре противолодочные эскадрильи, одна из которых составлена из самолётов P-3 Orion. По некоторым данным, именно этот самолёт и обнаружил "пытавшуюся попасть в территориальные воды Пакистана индийскую субмарину".