Под Оренбургом 70 танковых экипажей приняли участие в состязаниях памяти маршала Катукова

Победители получили право участвовать во втором этапе конкурса "Танковый биатлон"

ТАСС, 5 марта. Состязания танковых экипажей памяти дважды Героя Советского Союза маршала Михаила Катукова прошли в Оренбургской области. В них приняли участие 70 экипажей танков Т-72Б3, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"В Оренбургской области танкисты 2-й общевойсковой армии почтили память выдающегося полководца, дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Михаила Катукова. В его память на Тоцком полигоне были организованы состязания среди 70 экипажей танков Т-72Б3 (последняя модификация) с боевыми стрельбами", - отмечается в сообщении.

Экипажи танков состязались в ведении огня из орудия танка и крупнокалиберного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 900 до 2200 м, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты. "Механики-водители состязались в технике скоростного преодоления препятствия в виде эскарпов (противотанковое земляное заграждение - прим. ТАСС), траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений", - указано в сообщении.

По условиям соревнования победители получили право участвовать во втором этапе конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр - 2019.

Михаил Катуков (1900-1976) - советский военный деятель, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. В октябре 1941 года 4-я танковая бригада под командованием Катукова нанесла под Мценском первое крупное поражение немецким войскам под командованием генерала Гудериана.