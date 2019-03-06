Формат и состав участников рабочей группы по выводу иностранных войск из Сирии будет прорабатываться - Песков

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - В ходе недавней встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обсуждались различные вопросы, касающиеся нормализации обстановки в Сирии, в том числе чувствительные проблемы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе его общения с журналистами во вторник пресс-секретарю напомнили о достигнутой по итогам встречи договоренности по созданию рабочей группы с привлечением заинтересованных сторон, в том числе, для вывода иностранных вооруженных сил из Сирии, и спросили, кто будет участвовать в работе этой структуры.

"Какие именно будут форматы, какая будет композиция участников, пока говорить очень преждевременно, это будет прорабатываться", - сказал Д.Песков.

В ходе переговоров В.Путина и Б.Нетаньяху, действительно, "обсуждались различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон", подтвердил Д.Песков.

"Мы знаем, что у разных сторон в этом деле есть свои чувствительные вопросы", - сказал пресс-секретарь президента РФ.