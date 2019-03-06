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06.03.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу ставит задачу получения более точных разведданных с помощью новых военных спутников

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Ресурс-П
Снимок, сдеданный КА дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».
Источник изображения: www.federalspace.ru

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Россия должна создать современные военные космические аппараты, с помощью которых станет возможным получение самых точных разведывательных и картографических данных, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Наша задача - создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании", - сказал С.Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Как отметил министр, в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки. "В этом контексте министерство обороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения", - сказал С.Шойгу.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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