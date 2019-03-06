МНО Литвы представило правительству США заявки на закупку и обслуживание бронеавтомобилей JLTV

ЦАМТО, 5 марта. Министерство национальной обороны Литвы представило правительству США заявки на закупку и техническое обслуживание 200 легких тактических бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) производства компании Oshkosh.

Заместитель министра национальной обороны Гедримас Джеглинскас сообщил об этом на состоявшейся 22 февраля в Вашингтоне встрече с заместителем министра обороны США по вопросам приобретения и снабжения Эллен Лорд.

Как заявлено, Литва сотрудничает с правительством США, стремясь получить наиболее выгодные условия закупки и технического обслуживания JLTV, которые должны повысить мобильность войск. Как ожидается, условия договора о закупке JLTV будут окончательно согласованы с правительством США к 2020 году. Министерство национальной обороны Литвы планирует выделить в 2020-2023 гг. около 142 млн. евро на приобретение и техническое обслуживание этих машин.

В настоящее время Вооруженные силы Литвы эксплуатируют бронеавтомобили HMMWV и машины Toyota Land Cruiser 200, которые в значительной степени изношены. Новая техника предназначена для выполнения задач национальной обороны и развертывания в многонациональных операциях. Потребность в транспортных средствах также объясняется увеличением численности Вооруженных сил.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Литвы провело оценку технических возможностей ББМ L-ATV (JLTV) совместно с экспертами 8 стран НАТО и государств-партнеров 17-21 октября 2016 года на полигоне Гайжюнай. ВС Литвы обеспечили инфраструктуру для мероприятия, целью которого являлось проведение проверки возможностей ББМ: проходимости, мобильности, эргономичности внутреннего пространства и т.д. Демонстрация была организована совместно МНО Литвы и компанией Oshkosh Defence при поддержке посольства США в Литве.

Свою продукцию МНО Литвы в 2017 году демонстрировали и другие изготовители, включая General Dynamics European Land System (ББМ "Игл") и Daimler AG (ББМ LAPV).

В конце 2017 года Совет по оборонным ресурсам МНО Литвы признал предложение Oshkosh Defence о поставке ББМ JLTV в наибольшей степени соответствующим требованиям по критерию "цена-качество", после чего министерство приступило к переговорам о покупке данных бронемашин.